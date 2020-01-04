فيديو يختزل حكاية الفلسطيني زكي مبارك مع نظام أردوغان

السبت 4 يناير 2020

رفض زكي مبارك المواطن الفلسطيني، التعاون مع النظام التركي فابتزوه وسجنوه وعذبوه.



وننشر تسجيلا مصورا عن زكي مبارك يختصر حكايته مع نظام أردوغان.

وكانت عائلة زكي مبارك حسن المواطن الفلسطيني الذي توفي في السجون التركية كشفت تعرض جثمانه لتشويه كبير ما يشير إلى تعذيبه من قبل الأتراك قبل وفاته.

وكانت وسائل إعلام تركية زعمت أن رجلا مسجونا في تركيا بشبهة التجسس لمصلحة الإمارات العربية المتحدة، "انتحر" في السجن.

وقالت سناء مبارك شقيقة الضحية ان جثمان شقيقها وصل الى القاهرة بحالة سيئة للغاية حيث ظهر عليها التعفن.

Advertisements

وشككت شقيقة زكي مبارك من توقيت وفاة شقيقها نظرا لان حالة التعفن التي بدت عليها الجثة تتطلب وقتا أطول مشيرة إلى أن عائلته لم تستطع التعرف على ملامحه.

موضحة وجود آثار ضربات على الرأس، ونزع للجلد عن الجمجمة ما يشير الى تعرض شقيقها للتعذيب الوحشي.

كما أكدت المتحدثة وجود كسور في ساقي الضحية ويديه، كما أن أصابع القدمين تعرضت للتقطيع، و نزعت أظافر أصابع يديه.

وأكدت سناء مبارك ان الأتراك قاموا بشق صدر الضحية وانتزعوا لسانه، في مشهد وصفته بالبشع ويشير إلى وحشية مرتكبيه الأتراك.

ولم تعرف ملابسات الحادث ولا الإجراءات الأمنية المتبعة لمنع الانتحار في السجون التركية، التي تتهم عادة بإساءة معاملة سجناء الى حد التعذيب.