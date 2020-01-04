تفاعل كبير مع هاشتاج لن ننسى زكي مبارك #السجان اردوغان

السبت 4 يناير 2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج تحت عنوان لن ننسى زكي مبارك #السجان اردوغان.



فبعد مماطلة استمرت أكثر من أسبوعين، أفرج النظام التركي عن جثمان القتيل الفلسطيني زكي مبارك، ولكن شهادة الوفاة لم يدون فيها السبب الذي أدى للوفاة ما يثبت وجود غموض حول المزاعم التركية التي تدعي انتحاره.

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وقالت عائلة زكي مبارك، المواطن الفلسطيني، الذي توفي في السجون التركية، إن جثمانه يظهر تعرضه إلى تشويه فظيع على أيدي الأتراك، قبل أن يفارق الحياة.

ولم تقدم أنقرة أي دليل يدعم روايتها بأن الفلسطيني قد انتحر، وبأنه لم يقتل بفعل فاعل، مما عزز رواية عائلة الضحية التي اتهمت حكومة رجب طيب أردوغان بـ"تصفيته" بعد فشلها في انتزاع اعترافات منه بجريمة تجسس لم يرتكبها.