شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب التركي يعاني من استمرار أطماع أردوغان.. فيديو والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج تحت عنوان #الشعب التركي يعاني من استمرار #اطماع_اردوغان.

Advertisements وكشف النشطاء بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحول إلى ديكتاتور، ونكل بمعارضيهويلفق لهم القضايا والاتهامات. وفيما يخص تدخل النظام التركى في شئون ليبيا، أكدوا بأنه لا يوجد مبرر ولا مصلحة لتركيا في هذا، سوى أطماع أردوغان الشخصية، التى يسعى إلى أن يكون زعيمًا كبيرًا أو خليفة، في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا يتدخل في شئون الدول الأخرى خاصة العربية والمجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشعب التركي يعاني من استمرار أطماع أردوغان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.