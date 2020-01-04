اردوغان عراب الفوضى هاشتاج يتصدر تويتر ويفضح مخططات الرئيس التركي

السبت 4 يناير 2020

منذ اندلاع الحرب في ليبيا، بين الجيش الوطني الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي، وحكومة فايز السراج، ولم تتوقف تركيا عن مواصلة دورها التخريبي في ليبيا، من خلال دعمها للمليشيات المسلحة التي تحارب الجيش الوطني الليبي، والتي تقدم لها انقرة كافة وسائل الدعم والتمويل والسلاح لاستمرار الحرب الأهلية الليبية بين الجيش الوطني والمليشيات المدعومة من تركيا.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج تحت عنوان أردوغان عراب الفوضي ليفضح أردوغان.

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فأنقرة تواصل دورها التخريبي في ليبيا، حيث عملت على دعم المليشيات المسلحة الليبية بكافة أنواع السلاح لتنفيذ مخططاتها.

كما أن الجيش الوطني الليبي بدوره يعمل على رصد الدور التخريبي لتركيا على الأراضي الليبية ودعمها للجماعات المسلحة، حيث أكد العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريحات سابقة له، أن المليشيات المسلحة في مدينة طرابلس حصلت على أسلحة وطائرات تركية ميسرة من طراز "درونز" بجانب طائرات بدون طيار.