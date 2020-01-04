شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 ننشر اليوم مواعيد اقلاع للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاحد الموافق 05 يناير 2020م.

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول : 0945 صباحا. رقم الرحله : 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1045 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول : 1515 عصرا. Advertisements رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله 532. خط الرحله : عدن- الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 533. خط الرحله : الرياض - عدن . الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول : 1530 عصرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.