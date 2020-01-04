الكاتب الصحفي عادل حمودة يكشف مخططات أردوغان في المنطقة.. فيديو

السبت 4 يناير 2020

كشف الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة سابقة على شاشة "DMC"، أن تركيا دولة هامة في الشرق الأوسط ولها دور استراتيجي، وكانت تستطيع أن تلعب دور متوازن في الشرق الأوسط،.



وأضاف أنه لسوء حظها أن كل من حكموها لم يدركوا التناقضات الحادة داخل المجتمع التركي، فأصبحت دولة مليئة بالتناقضات، حيث إن حال زيادة الضغوط داخل أي مجتمع يؤدي إلى تمزق النسيج الوطني، كما أن هناك تناقضات أخرى بتركيا خلقها التاريخ، جعل هناك علمانية شديدة، وألغى حروف اللغة اللاتينية.

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وأشار إلى أن تركيا هي المسئولة عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يقوم الرئيس التركي بتبني هذا التنظيم الإرهابي ولا خلاف على ذلك وهي معلومة يعلمها الجميع.

ومن المقرر أن يستكمل حديثه الثلاثاء المقبل للحديث عن مخططات الرئيس التركي رجب طيب أدروغان.