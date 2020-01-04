الأمن العراقي : تعرض المنطقة الخضراء في بغداد وقاعدة جوية بصلاح الدين إلى هجمات صاروخية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:38 مساءً, 4 يناير 2020 م المناطق - واس أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية عن سقوط عدد من الصواريخ في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء وفي منطقة الجادرية وسط بغداد من دون خسائر.

وأفادت في بيان لها عن تعرض قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد إلى هجوم مماثل من دون خسائر، ووعدت الخلية بتقديم مزيد من المعلومات حول الأحداث المذكورة لاحقاً.

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