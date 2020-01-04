شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء وقاعدة جوية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت في بيان لها عن تعرض قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد إلى هجوم مماثل من دون خسائر، ووعدت الخلية بتقديم مزيد من المعلومات حول الأحداث المذكورة لاحقاً.
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