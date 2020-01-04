بكين تعين مديرا جديدا لمكتب الارتباط في هونج كونج

أعلنت الصين، السبت، تعيين مدير جديد لمكتب الارتباط مع هونج كونج، الهيئة المكلفة بإدارة شؤون المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي في أهم تغيير منذ اندلاع الاحتجاجات قبل سبعة أشهر.

وقال التلفزيون الحكومي الصيني: "إن وانغ زيمين أقيل من المنصب الذي يشغله على رأس مكتب الارتباط لشؤون هونج كونج منذ 2017، وتم تعيين ليو هوينينج مكانه"، دون أن تضيف أي تفاصيل.



ويقوم مكتب الارتباط الذي يتخذ مقرا له في هونج كونج بتمثيل سلطة بكين في إدارة شؤون المدينة.

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وبموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان"، تتمتع هونج كونج نظريا حتى 2047 بشبه استقلال وبحريات واسعة جدا، مثل قضاء مستقل وحرية التعبير.

ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات حرة تماما لاختيار قيادة المدينة، والعفو عن الآلاف الذين قُبض عليهم خلال الاحتجاجات والتحقيق في سلوك الشرطة.

ونفت الصين الاتهامات بأنها تشن حملة على الحريات في المدينة، ورفضت مطالب المحتجين السياسية، واعتبرت التحركات المناهضة "مؤامرة مدعومة من الخارج".

كما واصلت دعمها لرئيسة السلطة المحلية في هونغ كونغ كاري لام التي تولت منصبها في 2017، بعد أن عملت سابقا في عدد من المناصب في مكتب الاتصال.

وقالت لام في تصريح: "إنه ليس لديها "أي شك" في أن المدير الجديد لمكتب الاتصال سيساعد على تشجيع اندماج هونج كونج في التطوير الشامل للبلاد، والتطوير الإيجابي للعلاقات بين الصين وهونج كونج".