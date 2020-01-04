"رسالة شديدة اللهجة".. مصر تجري تدريبات عسكرية في "المتوسط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت القوات البحرية المصرية، السبت، تدريبا تضمن تنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط باشتراك حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ومجموعتها القتالية.

وشملت المجموعة القتالية لحاملة المروحيات فرقاطات طراز "جو ويند" وطراز "بيرى"، ولنشات صواريخ طراز "سليمان عزت"، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز "209"، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية المصرية.

ووفقا للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فقد شهد التدريب اشتراك القوات الجوية، وجاء متمثلا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز "كاموف" وطائرات "الأباتشي" وطائرات "f-16"، إضافة إلى الطائرات طراز "شينوك".

وأشار الرفاعي، في بيان، إلى مشاركة "عناصر الدفاع الجوي ومجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية".

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وشدد المتحدث العسكري المصري على أن التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع استخدام جميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة.

وتابع أن هذا التدريب "عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي الذي يتطلب تنسيقات على المستويات كافة".

وشهد التدريب أيضا قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز "SH-2G" بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات، في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.