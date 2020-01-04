بأمر البرلمان الليبي.. فايز السراج "خائن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتفض البرلمان الليبي، الممثل الشرعي للشعب، للدفاع عن بلاده ضد الاحتلال التركي الجديد، ووافق بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة مليشيات طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان.

البرلمان الليبي قرر إحالة فايز السراج ووزيري خارجيته وداخليته للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، وكل من أسهم في تمرير الاتفاقية المشبوهة التي تبيع أراضي ليبيا إلى المحتل العثمانلي أردوغان.

وقرر البرلمان قطع العلاقات مع الحكومة التركية، على خلفية تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية الليبية، وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة المليشيات.