محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع إيمانويل ماكرون تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، من الرئيس إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله تعزيز العلاقات بين البلدين، وتنميتها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وماكرون مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات بشأنها.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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