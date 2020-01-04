اجتماع عسكري سعودي مع الحلفاء لردع هجمات الحوثيين

عقدت قيادات عسكرية سعودية اجتماعا مع مسؤولين عسكريين من دول صديقة لوضع استراتيجية مطوّرة للتعامل مع مليشيا الحوثيين، في حال اعتدت على المنشآت المدنية والاقتصادية في دول التحالف، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية.



وقالت الصحيفة: "إن هذه الاستراتيجية تتضمن الاستعداد لتوجيه عمليات وضربات عسكرية مؤلمة لقادة المليشيا لدفع ثمن اعتداءاتهم، بحيث يتم التركيز على استهداف القادة المعطلين للحل السياسي ومقراتهم ومصالحهم في اليمن".

Advertisements

وتستند الضربات العسكرية، بحسب المعلومات، إلى "منظومات رصد واستهداف، بما في ذلك نشر أسراب طائرات مقاتلة تابعة لدول صديقة للمملكة، ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة".





وبُنيت هذه الاستراتيجية المطوّرة على "افتراض احتمالية قيام المليشيا الحوثية بما تمليه عليها طهران للزج باليمن وشعبه في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، قوله: "إن التحالف بقيادة المملكة ملتزم بالتهدئة والإجراءات السياسية والعسكرية كافة للمحافظة عليها، ودعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث للتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث وعودة اليمن لمحيطه العربي".