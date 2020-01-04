إصابة 8 أشخاص بينهم 3 جنود في قصف صاروخي ببغداد

أصيب 8 أشخاص بينهم 3 جنود جراء استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية بالصواريخ، مساء السبت، وفق مصادر أمنية عراقية.

وقالت المصادر لرويترز: "إن عددا من صواريخ الكاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص".

وأضافت المصادر أن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، أسفر عن إصابة 3 جنود.





وفي وقت سابق، سمع دوي انفجارين قويين في المنطقة الخضراء ببغداد وقاعدة بلد الجوية، مساء السبت، جراء تعرضهم لقصف صاروخي.



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وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، حيث عززت واشنطن أمن سفارتها، ونشرت قوات إضافية الأسبوع الحالي.

وأضافت المصادر أن قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق تعرضت هي الأخرى لقصف بصواريخ الكاتيوشا.

وقاعدة بلد أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينيات من قبل شركات يوغسلافية.





وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصنا للطائرات.

والجمعة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي قاسم سليماني، وحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة مليشيا الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.