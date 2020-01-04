استهداف صاروخي للمنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية ببغداد

جانب من آثار الاستهداف الصاروخي في بغداد

قالت مصادر شرطية بالعراق: "إن دوي انفجارين قويين سمعا في المنطقة الخضراء بغداد وقاعدة بلد الجوية مساء السبت".

وبحسب المصادر لرويترز، سقط عدد من صواريخ الكاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد دون وقوع إصابات.

وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، حيث عززت واشنطن أمن سفارتها ونشرت قوات إضافية الأسبوع الحالي.

وأضافت المصادر أن قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق تعرضت هي الأخرى لقصف بصواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن إصابة 3 جنود.





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فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قذيفة هاون سقطت ضمن المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وقال موقع السومرية عن مصادر أمنية: "إن قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف صاروخي مساء السبت".





وقاعدة بلد أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينيات من قبل شركات يوغسلافية.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصنا للطائرات.

والجمعة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي قاسم سليماني، وحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة مليشيا الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.