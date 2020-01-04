قائد الحرس الثوري الإيراني: الانتقام لمقتل "سليماني" سوف يُنهي التواجد الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

طهران - الخليج 365

اعتبر قائد الحرس الثوري، أن الانتقام لمقتل "سليماني"، سيكون استراتيجيا يُنهي التواجد الأمريكي في المنطقة.



وبحسب وسائل الإعلام، قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، إن الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، سيكون استراتيجيًا يُنهي التواجد الأمريكي في المنطقة.

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وأضاف سلامي في حديث لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، أن ”اغتيال سليماني أوجد طاقة جديدة ستعمل على انتقام قاس سيشمل جغرافيا واسعة وعلى مدى طويل، فالأمريكيون صنعوا باغتيال سليماني بداية نهاية تواجدهم في المنطقة“.

وأعلنت السلطات في إيران والعراق عن مقتل قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس وعدد آخر من العسكريين في غارة أمريكية أمس الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري توعدوا الولايات المتحدة بـ“انتقام عنيف“ ردًا على استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي مسؤوليته عن مقتل سليماني.