شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الثلاثاء .. الكاتب الصحفي المصري "عادل حمودة" ضيف رامي رضوان في "مساء dmc" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 يستضيف الإعلامي المصري رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء المقبل ، الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر المصرية، يواصل الحديث عن مخططات الرئيس التركي رجب طيب أدروغان.

Advertisements كما يتحدث عن كيف خدع أردوغان نواب البرلمان التركي على التدخل العسكري في ليبيا. يذكر أن "مساء dmc" هو برنامج مسائي يقدمه الإعلامي المصري رامي رضوان والإعلامية إيمان الحصري، يتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في مختلف المجالات.

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