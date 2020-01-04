انفجار قوي يهز العاصمة العراقية بغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هز انفجار قوي العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول طبيعة الانفجارأو مكان وقوعه

وأفاد شهود عيان بأن الانفجار نجم عن سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء بوسط بغداد, من دون معرفة الخسائر الناجمة عنه.