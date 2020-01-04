القضاء الإيراني: سنقاضي أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أن السلطة القضائية وبالتعاون مع وزارة الخارجية ستتابع في المحافل الدولية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد أمس الأول.
وقال إسماعيلي في تصريح نقلته وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء إن « اغتيال الحكومة الأمريكية الفريق سليماني وأبومهدي المهندس ومرافقيهما، يعتبر من الناحية القانونية عملا إرهابيا ومثالا بارزا للإرهاب».
وأضاف «إنه عمل وحشي ضد حقوق الإنسان وفيه انتهاك لجميع القوانين الدولية، فالشهيد سليماني بصفته مسؤولا رفيع المستوى، كان ضيفا رسميا بدعوة من مسؤولي الحكومة العراقية، وحكومة أجنبية لها وجود غير قانوني في هذا البلد ارتكبت هذه الجريمة».
ومضى إسماعيلي قائلا: نقول للأمريكيين ينبغي ألا تفرحوا بصمت منظمات حقوق الإنسان والمتشدقين بحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
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