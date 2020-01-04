رئيس أفغانستان: لن تستخدم أراضينا ضد أي دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول
أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني بيانا حول مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية أبومهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية في بغداد، أشار فيه إلى أن الأراضي الأفغانية لن يتم استخدامها ضد أي دولة، حسب اتفاقية ثنائية للأمن بين واشنطن وكابول في عام 2014.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس، أعرب فيه غني أيضا عن مخاوفه فيما يتعلق بتصاعد التوترات في المنطقة.
ووصف غني في بيانه إيران بأنها صديقة، وحدد بالاسم الولايات المتحدة بوصفها شريكا استراتيجيا لأفغانستان، طالبا من الطرفين تجنب تصعيد التوترات في المنطقة.
يشار إلى أنه يوجد آلاف من الجنود الأمريكيين ضمن القوات الغربية المنتشرة في أفغانستان في إطار عملية «الدعم الحازم» لتدريب ودعم القوات الأفغانية في مواجهة المتمردين.
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