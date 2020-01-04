خلاف في «الشيوخ» حول محاكمة ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

استمر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن كيفية المضي قدما في إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترمب.

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ومع عودة المشرعين من عطلة استمرت أسبوعين، لم يتضح بعد كيف ستبدأ المحاكمة. واتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديمقراطيين في المجلس بـ»التردد» باختيار عدم إرسال لائحة الاتهام على الفور إلى مجلس الشيوخ بعد التصويت على مساءلة ترمب في ديسمبر الماضي، وقال ماكونيل «لا يمكن أن نعقد محاكمة بدون لائحة الاتهام».

وأضاف «يجب أن نرد على مسائل في وسط المحاكمة مثل الشهود بعد المرافعات المختصرة والمرافعات الافتتاحية وأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ والمقترحات الأخرى المرتبطة»، مؤكدا أن هذا سيتم على غرار ما تم في إجراءات مساءلة الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل 20 عاما.

لكن زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر رد قائلا إن ماكونيل ينصب «فخا» من خلال الانتظار لدراسة أمر الشهود حتى بعد الجلسة الافتتاحية.