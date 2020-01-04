أمريكا تستأنف التدريب العسكري مع باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استئناف مشاركة باكستان في برنامج أمريكي للتعليم والتدريب العسكري، بعد أكثر من عام من تعليقه.

يشير هذا الإجراء إلى أن الدفء بدأ يدب في العلاقات عقب لقاء في البيت الأبيض العام الماضي بين ترمب ورئيس الوزراء عمران خان، ويأتي أيضا فيما تلعب إسلام أباد دورا رئيسيا في عملية السلام الأفغانية.

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وقالت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز في تغريدة، إن ترمب «أجاز استئناف» برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي لباكستان لتعزيز التعاون العسكري وتحسين الأمن الوطني الأمريكي، غير أنها أضافت أن «التعليق الكلي للمساعدة الأمنية في باكستان لا يزال قائما».

وأشار الجنرال المتقاعد طلعت مسعود إلى أنها «خطوة أولى باتجاه علاقات أوسع وأعمق بين الدولتين»، وأضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل باكستان.

وجرى تعليق كل المساعدات الأمنية الأمريكية تقريبا لباكستان في يناير 2018، بعدما اتهم ترمب إسلام أباد بعدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك التي تعمل في أفغانستان التي تتمتع إسلام أباد بنفوذ عليها، وفي أغسطس 2018 جرى تعليق برنامج للتدريب العسكري.