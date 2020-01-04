حقيبة الخارجية تؤجل الإعلان عن الحكومة اللبنانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت مصادر لبنانية عن أن التطورات في العراق لن تؤخر تأليف حكومة حسان دياب، مشيرة إلى أن الاتجاه حتى الآن يسير نحو التعجيل في التأليف.

ونقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أمس، عن مصادر مطلعة في فريق «8 آذار» قولها إن الاتجاه حتى الآن يسير نحو «التعجيل في التأليف تداركا للتطورات، فما يمكن تحقيقه الآن قد لا يعود ممكنا في حال التصعيد وذهاب الأمور إلى المجهول».

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وأشارت إلى أن «العقد الموجودة حاليا يمكن تذليلها، وقد قطع فريقنا مع الرئيس دياب شوطا وتقدما كبيرا»، معتبرة أن «الملفات الداخلية، التي باتت تعتبر صغيرة، مقارنة بالحدث الإقليمي والدولي، يجب الانتهاء منها، وخاصة أن لا ممانعة دولية لحكومة دياب، ولأن الرد الذي توعدت به إيران يفتح الباب على احتمالات شتى».

واعتبرت المصادر أنه «لم يعد لدينا ترف الوقت ولا الدلع ولا الوقوف عند نقاط صغيرة كأسماء وحقائب، فالأمور لا تحتمل».

ورجحت المصادر أن يحصل الإعلان عن الحكومة غدا، مرجعة السبب في ذلك إلى «نية الرئيس ميشال عون التسهيل، ولا سيما أن النقاط الخلافية عالقة عند الأسماء والحقائب المسيحية بالدرجة الأولى، بسبب عدم الاتفاق على اسم وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ووزيري الطاقة والعدل».