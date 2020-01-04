أردوغان ينتهز ظروف ليبيا الصعبة لتنفيذ مخططاته في المنطقة

قال بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي، إنه لا يتم الاعتراف بأي اتفاقية إلا بعد إيداعها في الأمم المتحدة والموافقة عليها.

وأضاف بشير عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اتفاق السراج وأردوغان مذكرة تفاهم وليس اتفاق، وهل ترتبط مذكرة التفاهم باخطر الملفات التي تتعلق بـ ترسيم حدود بحرية وتعاون عسكري".

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وتابع بشير عبد الفتاح:" البرلمان التركي يوافق على أي شيء لأنه ما يحدث في ليبيا فرصة ذهبية لـ أردوغان وتركيا من اجل الدخول إلى ليبيا للحصول على ثرواتها".

وأكمل بشير عبد الفتاح:" من مصلحة أردوغان عقد الاتفاقية مع السراج وهو على علم بأن حكومة السراج غير مخولة دستوريا لعقد تلك الاتفاقية لأنه ينتهز الفرصة لتنفيذ مخططاته في ليبيا".