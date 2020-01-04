النشرة: موظفو مستشفى صيدا الحكومي قبضوا رواتبهم المتأخرة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا أن موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​، قبضوا اليوم رواتبهم المتأخرة عن شهرين ونصف من أصل ثلاثة أشهر ونصف، نقدا من إدارة المستشفى، بعدما نجح ضغطهم في سحب سلفة تبلغ قيمتها مليارا و800 ألف ليرة، وعدم تحويلها إلى ​المصارف​.

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