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محتجون أجبروا أحمد فتفت على الخروج من غرفة التجارة والصناعة في طرابلس

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أقدم عدد من ​المحتجين​ على دخول غرفة الاجتماعات في ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​طرابلس​، حيث كان النائب السابق ​أحمد فتفت​ يشارك في إحدى الندوات فيها، وطالبوا بإخراجه من الغرفة.

وبعد سجالات بين المحتجين وفتفت، خرج الأخير من الغرفة.

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