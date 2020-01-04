محتجون أجبروا أحمد فتفت على الخروج من غرفة التجارة والصناعة في طرابلس

أقدم عدد من ​المحتجين​ على دخول غرفة الاجتماعات في ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​طرابلس​، حيث كان النائب السابق ​أحمد فتفت​ يشارك في إحدى الندوات فيها، وطالبوا بإخراجه من الغرفة.

وبعد سجالات بين المحتجين وفتفت، خرج الأخير من الغرفة.