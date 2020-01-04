أقدم عدد من المحتجين على دخول غرفة الاجتماعات في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، حيث كان النائب السابق أحمد فتفت يشارك في إحدى الندوات فيها، وطالبوا بإخراجه من الغرفة.
وبعد سجالات بين المحتجين وفتفت، خرج الأخير من الغرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون أجبروا أحمد فتفت على الخروج من غرفة التجارة والصناعة في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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