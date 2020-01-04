مسيرات جابت شوارع طرابلس واعتصام أمام منزل رئيس اتحاد بلديات الضنية

جابت مسيرات عدّة شوارع ​طرابلس​، رغم هطول أمطار غزيرة. ونفّذ عدد من المشاركين فيها اعتصامًا أمام منزل رئيس ​اتحاد بلديات الضنية​ ​محمد سعدية​، مُطالبين ​القضاء​ بـ"وضع يده على ملفات الاتحاد وكشف كلّ المخالفات وعمليّات السرقة".

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