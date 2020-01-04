إصلاح العطل الذي طرأ على خط التوتر الرئيسي في شركة كهرباء زحلة

أصلحت الفرق الفنية التابعة لـ"شركة كهرباء زحلة"، العطل الّذي طرأ على خط التوتر الرئيسي، وبالتالي عاد التيار الكهربائي إلى بلدات: رياق، علي النهري وحارة الفيكاني، بعد انقطاع دام حوالي الساعتين.
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