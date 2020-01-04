إصلاح العطل الذي طرأ على خط التوتر الرئيسي في شركة كهرباء زحلة

أصلحت الفرق الفنية التابعة لـ"​شركة كهرباء زحلة​"، العطل الّذي طرأ على خط التوتر الرئيسي، وبالتالي عاد ​التيار الكهربائي​ إلى بلدات: رياق، ​علي النهري​ وحارة الفيكاني، بعد انقطاع دام حوالي الساعتين.

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