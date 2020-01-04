تيمور جنبلاط التقى وفودا أهلية وبلدية في المختارة

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في قصر ​المختارة​، وفدًا كبيرًا مشتركًا من بلدتَي بتاتر و​عين زحلتا​، رافقه الرئيس السابق لبلدية بتاتر ناصر غريزي ومختار عين زحلتا صلاح كرامة، في حضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​ ومستشار جنبلاط حسام حرب.

وألقت رئيسة دائرة التشريع والسياسات الضريبية في ​وزارة المالية​ سلام حميدي غريزي، كلمة "شكر ووفاء".

من ثمّ، التقى جنبلاط وفدًا ثانيًا مشتركًا من بلدتَي اغميد وعبيه، عرض مطالب متّصلة بالبلدتَين، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ​وائل أبو فاعور​، الّذي كلّفه جنبلاط متابعة ملف يهمّ الوفد.

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كذلك التقى وفدًا شبابيًّا من بلدة ​سبلين​ في ​إقليم الخروب​، بحث معه في بعض المشكلات الاجتماعيّة، بينها استمرار توقيف الرئيس السابق لبلدية سبلين محمد قوبر، في حضور النائب ​بلال عبد الله​، وكيل داخلية إقليم الخروب في "الحزب التقدمي الإشتراكي" بلال قاسم والسابق ​سليم السيد​.

وعرض جنبلاط مطالب اجتماعيّة مع وفد من بلدة ​الكحلونية​، بعدها التقى وفدًا من الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليديّة الشعبيّة برئاسة مارون خليل، الّذي أطلعه على روزنامة الأنشطة وعرض معه لمطالب إنمائيّة وخدماتيّة تساهم في تطوّر واقع الاتحاد.

كما تلقّى سلسلة مراجعات من رئيس بلدية ​حاصبيا​ لبيب الحمرا على رأس وفد، ومن مجالس بلدية شوفيّة وفروع حزبيّة وشبابيّة.