أبو زيد كرم متطوعي الصليب الاحمر والدفاع المدني بجزين: ما من شبر إلا ويشهد على بصماتكم

أكد النائب السابق ​أمل أبو زيد​ أنه " قبل ايام طوينا صفحة سنة 2019 وفتحنا صفحة جديدة هي سنة 2020 حيث نأمل أن تحمل على مدى ال 365 يوماً علامات الفرح و​الصحة​ والاستقرار والخير".

وخلال إقامته غداء تكريمياً لعناصر ومتطوعي ​الدفاع المدني​ والصليب الاحمر ال​لبنان​ي في ​قضاء جزين​ والجوار وذلك في مطعم المختار في جنسنايا قضاء جزين شارك فيه مدير الدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ ورئيس ​الصليب الاحمر اللبناني​ ​انطوان الزغبي​ ممثلاً برئيس لجنة جزين المحلية أندريه عاقوري، أشار أبو زيد الى أنه "تحت شعارين "مع ​الصليب الأحمر​... حياتك خطّ أحمر"، و" تحية لدفاعك المدني عن لبنان "، إجتمعنا اليوم في هذا الحفل التكريمي لعناصر ومتطوّعي الصليب الأحمر والدفاع المدني في قضاء جزّين والجوار".

ولفت الى أن "قضاء جزّين والجوار، بكلّ أبنائه وبكلّ تاريخه يفتخر بكم أنتم أصحاب الرسالة الإنسانية بعطائكم وبإندفاعكم وبخدمتكم وبتفانيكم لإنقاذ حياة الآخرين بكلّ تجرّد ومن دون الإلتفات لهويتهم، جنسيتهم أو معتقداتهم"، مشيراً الى أنه "أنتم الحاضرون دائماً في زمن الحرب والسلم، تتركون عائلاتكم وأحباءكم حتى تكونوا العين الساهرة وجاهزين لتلبية أي نداء وفي أي وقت .فما في شبر من الأرض اللبنانية إلّا ويشهد على بصماتكم كمتطوّعين ومسعفين".

وشدد أبو زيد على "اننا قد أحببنا أن نلتقي معكم في بداية هذه ​السنة​، لأنكم تجسّدون قيم العطاء بلا مقابل في زمن تغلب عليه المادّيات. ويشرّفنا اليوم وكلّ يوم أن تكونوا الأولوية ، ونحن نقوم بهذه اللفتة المتواضعة تجاهكم تقديراً لكلّ جهودكم بالرغم من الإمكانيات المحدودة المتوفّرة لكم وفي غياب أبسط حقوقكم التي تطالبون ​الدولة اللبنانية​ بها. أخيراً وليس آخراً، شكراً للصليب الأحمر اللبناني ولرئيسه الدكتور أنطوان الزغبي الذي لم يستطع أن يكون معنا اليوم لظروف عائلية ، شكراً للدفاع المدني اللبناني ولمديره العميد ريمون خطّار، شكراً من القلب لكلّ رئيس مركز، لكل عنصر، ومسعف، ومتطوّع في الصليب الأحمر والدفاع المدني في قضاء جزّين وفي كلّ لبنان.أنتم الذين تخرّجتم من مدرسة الإنسانية، أنتم الذين عملتم من أجسادكم دروعاً لإنقاذ الحياة،نفتخر بكم، ونقدّر تضحياتكم، كلّ سنة وأنتم بألف خير".

وبدوره أمل العميد خطار "حلاً للمشاكل التي يعاني منها هذا الوطن الحبيب ولمشكلة الدفاع المدني التي طال انتظارها فينال المتطوعون حقهم الذي أصبح مكتسبا بحكم القانون ما سينعكس ايجاباً على الاداء والمصلحة العامة".

وأكد خطار " أننا لم نوفّر جهداً للعمل على تطوير هذا الجهاز عديداً وعتاداً من اجل تقديم خدمة أفضل للمواطن. وإن وجودنا اليوم في جنسنايا هذه القرية الغنية بثروتها الحرجية بدعوة من الدكتور ​أمل ابو زيد​ التي إن دلّت على شيء إنما تدلّ على تقديره لما يقوم به عناصر الدفاع المدني من جهود لتأمين الحماية المدنية التي تفرض علينا الحفاظ على هذه الأمانة للأجيال المقبلة".