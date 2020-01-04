النشرة: مسيرة راجلة في حاصبيا تحت عنوان "الثورة مستمرة وبقوة"

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "تحت عنوان "​الثورة​ مستمرة وبقوة" نظم حراك حاصبيا مسيرة راجلة انطلقت من خيمة الاعتصام في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا وجابت في شوارع البلدة، مرددين الهتافات والشعارات التي تؤكد على المضي في تحركهم حتى تحقيق اهدافهم، مطالبين بمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة لخزينة ​الدولة​".

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