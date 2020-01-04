النشرة: اندلاع حريق في فيلا بمجدليون والدفاع المدني يعمل على اخماده

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"اندلاع حريق في ​مجدليون​، في فيلا محمد حلاوي حيث حضر عناصر ​الدفاع المدني​ وهي تعمل على اخماده حتى ​الساعة​".

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