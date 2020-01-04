بومبيو بحث مع جاويش أوغلو استهداف سليماني في بغداد

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "ناقش مع نظيره التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ الضربة الأميركية التي استهدفت قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​، ​قاسم سليماني​، في ​بغداد​".

وأوضح بومبوي في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أنني ناقشت وجاويش أوغلو الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في بغداد لحماية أرواح الأميركيين".

ولفت الى "أنني لقد جددت التأكيد على أهمية مواجهة أنشطة ​النظام الإيراني​ المزعزعة للاستقرار".

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