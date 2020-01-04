وزارة الدفاع الدنماركية أعلنت تعليق أنشطتها التدريبية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع ​الدنمارك​ية "وقف جميع الأنشطة التدريبيّة في ​العراق​ بشكل مؤقت"، وذلك بعد الضربات الأميركية الّتي قُتل فيها قائد فيلق القدس ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعب" ​أبو مهدي المهندس​، على طريق مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

وكان قد قرّر ​التحالف الدولي​ تقليص عمليّاته العسكريّة في العراق غداة الضربة الأميركيّة، كما أعلن "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" تعليق عمليّات التدريب للقوات العراقية، في العراق".

وقد أتى هذا التصعيد بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام سفارة واشنطن في بغداد يومي الثلثاء والأربعاء الماضيَين، احتجاجًا على قصف الولايات المتحدة الأميركية كتائب "حزب الله" العراقي، الأحد، ما أدّى إلى مقتل 28 مسلحًا وإصابة 48 آخرين، في محافظة الأنبار، ردًّا على مقتل متعاقد أميركي بقصف في قاعدة "كي وان" بكركوك.