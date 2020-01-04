ماكرون أكد لصالح حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته ودعا لمنع تحويله إلى ساحة صراع

أعلنت رئاسة الجمهورية ​العراق​ية ‌أنّ "الرئيس العراقي ​برهم صالح​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطوّرات المتسارعة في البلاد والمنطقة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "صالح أعرب عن تقدير العراق للمساندة الّتي يقدمها الأصدقاء كجانب أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة، مركّزًا على حرص العراق على أن يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع الى أراضيه أو تحوله الى ساحة للخلافات". وأوضحت أنّ "صالح شدّد على حماية السيادة واستكمال النصر ضد ​الإرهاب​، واعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي".

وبيّنت الرئاسة أنّ "ماكرون أكّد حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أنّ استقرار ​الشرق الأوسط​ يتطلّب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدوليّة والإقليميّة". وذكرت أنّ "ماكرون دعا الجميع إلى العمل لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الجهات المتنازعة في الأزمات الدوليّة، ومواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة".