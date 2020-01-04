أنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

أفادت معلومات صحافية بـ"أنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في العصامة العراقية بغداد".
كذلك أفادت وكالة "رويترز" عن سماع دوي انفجار في بغداد دون ان تحدد طبيعته.
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