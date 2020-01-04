اعلام عراقي: استهداف صاروخي لقاعدة بلد الجوية شمال بغداد

نقلت "العربية" عن وسائل اعلامية عراقية اعلانها عن استهداف صاروخي لقاعدة بلد الجوية شمال ​بغداد​.

قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقاً) أكبر قاعدة جوية في ​العراق​ تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينات من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة ​القاعدة​ 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3,503م والثاني 3,504م، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصن للطائرات.

خلال حرب العراق، تعرضت القاعدة الجوية إلى قصف جوي مكثف خلال عام 2003، وأسُتخدمت القاعدة من قبل قوات الجيش الأميركي على نطاق واسع حيث كانت مركز النقل والتموين الرئيسي لقوات التحالف في العراق، وأنشئت فيها ​مستشفى​ ميداني لمعالجة جرحى ​القوات الأميركية​.

في صيف العام 2008 أسُتخدمت القوات الأميركية القاعدة كمحرقة ومطمر للنفايات الكيماوية والطبية حيث أتلفت 140 طن من ​النفايات​ يومياً .

سلمت القاعدة إلى الجانب العراقي في 8 تشرين الثاني 2011 ، وأصبحت قاعدة بلد مقراً لسرب طائرات إف-16 المستوردة من ​الولايات المتحدة​ حيث أستقبلت القاعدة أول دفعة من هذه الطائرات في يوم 13 تموز 2015.