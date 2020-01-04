بيرني ساندرز يبدأ العام الانتخابي في موقع متين









اسماء السيد - واشنطن: تمكن بيرني ساندرز من تخطي نوبة قلبية ومنافسة شديدة من مرشحة تقدمية وشكوك حول سنه، ليقبل من موقع قوي على الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي لاختيار مرشح الحزب الى الانتخابات الرئاسية، مدعوما بتأييد كبير من مناصريه.

وأعلن السناتور المستقل هذا الأسبوع "لا حاجة للتسول من أصحاب الثروات والنفوذ"، مشيدا بالمبلغ الهائل الذي جمعه من صغار المانحين في الفصل الأخير من العام 2019، والذي بلغ 34,5 مليون دولار، متجاوزا ما جمعه كل من منافسيه لنيل الترشيح الديموقراطي على مدى فصل.

وبعدما شكل صعود السناتورة التقدمية إليزابيث وارن خلال الصيف خطرا على حملة الاشتراكي ساندرز، عاد وانتزع منها المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية الديموقراطية.

وإن كان نائب الرئيس السابق المعتدل جو بايدن لا يزال يتصدر جميع المرشحين الديموقراطيين، إلا أن بيرني ساندرز تخطاه بفارق كبير من حيث الأموال التي جمعها عام 2019 والتي بلغت 96 مليون دولار مقابل 60 مليونا.

ويعد هذا إنجازا ملفتا لا سيما وأن المرشح الأكبر سنا في حملة الانتخابات التمهيدية الديموقراطية (78 عاما) بدأ الفصل الماضي في موقع هش إثر تعرضه لنوبة قلبية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وواجه انتقادات لعدم توخي فريق حملته في مرحلة أولى الشفافية حول وضعه الصحي، وهو أبدى مؤشرات ضعف نادرة في العلن، قبل أن يعود ويستعيد قوته.

وبعدما تعافى تماما بحسب ما أكد أطباؤه، حظي ساندرز في عودته إلى السباق، بدعم النائبة الأصغر سنا في الكونغرس الديموقراطية التقدمية ألكسندريا أوكازيو كورتيز التي تحظى مواقفها بأصداء إعلامية واسعة.

وكان ساندرز لا يزال في المستشفى حين أعلنت أوكازيو كورتيز التي تحتل موقعا نافذا لدى الشباب التقدميين دعمها له، بحسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

وخاضت النائبة الشابة بعد ذلك الحملة إلى جانب بيرني ساندرز الذي حصل أيضا على دعم وجهين آخرين من يسار الحزب، هما النائبتان إلهان عمر ورشيدة طليب.

وسيمنحه هذا الدعم "بعضا من المصداقية لدى الناخبين المتحدرين من الأقليات" في وقت تعرض فريقه خلال حملته الخاسرة أمام هيلاري كلينتون عام 2016 "لانتقادات بسبب افتقاره إلى التنوع"، وفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيرجينيا مايلز كولمن.

وبدأ الاشتراكي العام الجديد برسالة تحدٍّ أطلقها من ولاية آيوا، قائلا "بقوة المناصرين وبحراك متعدد الأعراق والثقافات، سنلحق الهزيمة بأسوأ رئيس في تاريخ بلدنا، دونالد ترامب".

Advertisements

وخلال حملته في هذه الولاية التي سينطلق منها سباق الانتخابات التمهيدية في 3 شباط/فبراير، أكد السبعيني أنّه سيحقق "الظفر بالترشيح الديموقراطي".

- لا فائز مضمونا -

وتخطى ساندرز تماما مرحلة التعافي، فاستأنف المهرجانات الانتخابية وعاود التصريحات الشديدة اللهجة والساخرة أحيانا خلال المناظرات الديموقراطية.

ويدعو الرجل المنادي بـ"ثورة سياسية" والمناهض لوول ستريت، إلى "اتفاقية بيئية جديدة" لمكافحة التغيّر المناخي ويطرح إصلاحا عميقا لنظام الضمان الصحي الأميركي، وهو يعوّل على دعم شبابي متين.

ويقول مايلز كولمن إنّ شباب "جيل الثمانينيات والتسعينيات يقدّرون الأصالة". كما أنّ بيرني ساندرز لا يعدّ "سياسيا نمطيا"، ما يجعله قادرا أكثر من غيره على أن يثير إعجاب جيل من الأميركيين لم تعد عبارة "الاشتراكية" تخيفه.

ويحظى ساندرز أيضاً بـ"شبكة متينة من المناصرين تعود إلى (ترشحه في 2016)، حافظ عليها ونماها"، وفق ويليام سويني، الأستاذ في الجامعة الأميركية.

وبحسب متوسط لاستطلاعات الرأي وضعه موقع "ريل كلير بوليتكس"، فإنّ بيرني ساندرز يحل في المرتبة الثانية من نوايا التصويت في ولاية آيوا المؤثرة جدا لأنّها أول ولاية تقترع، خلف المرشح الشاب المعتدل بيت بوتيدجيدج.

وفي ولاية نيو هامشير حيث سيتم الاقتراع مباشرة بعد آيوا، فإنّه يحتل المرتبة الأولى، فيما تراجعت اليزابيث وارن إلى المرتبة الرابعة بعدما كانت متصدرة خلال الخريف.

ورأت النائبة الديموقراطية السابقة كابري كافارو الباحثة في الجامعة الأميركية أن السناتورين المتقاربين فكريا يشكلان خطرا أحدهما على الآخر.

وعلى إثر تسجيلها تراجعا، أعلنت وارن الجمعة أنّها جمعت في الفصل الأخير أموالا أقل من تلك التي جمعها ساندرز، بلغت 21 مليون دولار (71 مليون كمجموع لعام 2019).

غير أنّ كافارو تشير إلى أنّ وارن ستستفيد خلال هذه المعركة من كونها المرأة الوحيدة التي لا تزال تنافس في السباق، ومن شأن ذلك "أن يفيدها على المدى الطويل" أمام ناخبين ديموقراطيين متعطشين للتغيير.