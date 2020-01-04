الرهان الايراني الكبير لترمب الرافض "للحروب التي لا تنتهي"









اسماء السيد - واشنطن: قبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية، اتخذ دونالد ترمب الرافض للتدخلات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، القرار الذي ينطوي على أكبر مجازفة في ولايته.

وتسجل عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بهجوم بطائرة مسيرة في بغداد منعطفا عواقبه غير واضحة. وأعرب العراق عن خشيته من "حرب مدمرة"، في حين توعدت إيران بالرد "في الوقت المناسب والمكان المناسب".

وإن كان الرئيس الأميركي معتادا على الخطاب الحربي، لكنه أظهر حتى الان أقصى درجات ضبط النفس في كل مرة كان يقترب فيه وقت الهجوم، كما حصل عندما أمر في اللحظة الأخيرة بإلغاء غارات جوية على الجمهورية الاسلإمية في حزيران/يونيو 2019.

فهل ما حصل فجر الجمعة تصعيد أم إجراء موقت؟

بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، أعلن البنتاغون نشر 3000 إلى 3500 ألف جندي إضافي في المنطقة.

وسيضطر ترمب الذي وصل إلى البيت الأبيض دون أي خبرة دبلوماسية، لمعالجة أول أزمة كبرى في السياسة الخارجية على خلفية إطلاق إجراءات لعزله في مجلس الشيوخ وحملة انتخابية حامية جدا.

ويقول الدبلوماسي السابق أرون ديفيد ميلر المفاوض خلال إدارات جمهورية وديموقراطية سابقة معربا عن بعض القلق "إنه مزيج مرعب فعلا يستلزم اتخاذ قرارات حذرة وحكيمة وكذلك قبضة حازمة".

لكن ردود الفعل الأولية لترمب الذي يؤكد للعلن بأنه يعتمد على "غريزته" في اتخاذ القرارات، لم تساهم في طمأنة الذين أعربوا عن القلق لسلوكه العفوي في الملفات الجيوسياسية المعقدة.

وبأسلوبه الاستفزازي في التواصل، اكتفى ترمب مساء الخميس لدى الإعلان عن مقتل سليماني بنشر تغريدة مع صورة العلم الأميركي دون أي تعليق.

ومن مقره الفخم في مار-اي-لاغو بفلوريدا حيث يمضي إجازة، كتب صباح الجمعة عبارة غامضة "لم تنتصر إيران أبدا في حرب لكنها لم تخسر أبدا في مفاوضات".

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ويرى الدبلوماسي الأميركي السابق نيكولاس بيرنز الذي أصبح اليوم أستاذا في جامعة هارفارد أن اغتيال سليماني مشروع إن كان الجنرال الإيراني يخطط فعلا لضرب مصالح أميركية. ويتساءل "لكن هل احتاط ترمب للضربات المقبلة"، متوقعا أن يكون الجواب سلبيا.

- الانسحاب من العراق؟ -

وحريصا على قاعدته الانتخابية والوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية في 2016، يؤكد ترمب منذ وصوله إلى البيت الأبيض بأنه يريد "الخروج من الحروب التي لا تنتهي"، ويرى أنها مكلفة جدا على الولايات المتحدة من الناحيتين الإنسانية والمادية.

ويرى رئيس "مجلس العلاقات الخارجية" (مركز أبحاث) ريتشارد هاس أنه "من السخرية وأيضا من المأساوي والخطير" أن يكون الرئيس الذي كان يرغب في محو بصمة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط "أطلق دينامية ستزجنا فيها أكثر في وقت نواجه تحديات مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا".

وبينما أشادت شخصيات جمهورية في الكونغرس ب"شجاعة" ترمب، أعرب الديموقراطيون عن قلقهم.

وذكرت سامنثا باور، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في عهد باراك أوباما، "العلم ليست استراتيجية". وقالت "ترمب محاط بمتزلفين (بعد أن أقال كل الذين كانوا يعارضون رأيه) والأمور قد تتدهور سريعا". ومن الفرضيات المختلفة التي طرحها محللون هي الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق. وقد يستند ترمب في مثل هذا القرار إلى التهديدات المحدقة بالأميركيين وتصريحات بغداد لتبرير قراره مع التهديد بضرب إيران مجددا عن بعد.

ويقول الخبير في جامعة ستانفورد كولن كاهل، وقد كان مستشارا لأوباما، "سيسمح له ذلك بالاقتراب من قاعدته الإنتخابية بإبداء حزم وبالإنسحاب في آن".

ويبقى السؤال عن الدوافع السياسية المحتملة للرئيس الأميركي عندما أعطى الضوء الأخضر لتصفية الجنرال الإيراني النافذ.

قبل عقد من الزمن، تحدث ترمب شخصيا عن رغبة كل رئيس أميركي في نزاع مع طهران مع اقتراب استحقاق انتخابي مهم. وطرح هذا الاحتمال بأسلوب ناقد وساخر متحدثا عن باراك أوباما.

في 2011، غرد ترمب قائلا "من أجل أن يعاد انتخابه سيشن باراك أوباما حربا مع إيران". وكان في حينها لم يدخل بعد المعترك السياسي.

وسنة 2020 هي سنة انتخابية مهمة لدونالد ترمب.