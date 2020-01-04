دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الأمم المتحدة تحذّر من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» من إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، وذلك بالتزامن مع موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لدعم ما يسمَّى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقال « جوتيريش »: إنَّ أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع، وزيادة تعقيد جهود التواصل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل.

وتابع البيان، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة يجدِّد التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في 2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءًا".

وشدَّد « جوتيريش» على أن التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية، مجددًا الدعوة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي.

وكان البرلمان التركي وافق على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب أردوغان تجيز إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا؛ دعمًا لما يسمَّى «حكومة الوفاق»، برئاسة فايز السراج.