العراق.. اعتقالات وتحقيق مع طاقم "طائرة سليماني"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لمطار بغداد الدولي

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المسؤولين، تأكيدهم أن السلطات باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل زيارة قاسم سليماني ومجريات الأحداث لحين مقتله.

وقتل سليماني، فجر الجمعة، في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية.

ووصل قائد فيلق القدس، إلى بغداد، قادما من سوريا، حيث تتدخل إيران أيضا بشكل كبير وتلعب دورا في تحديد مجريات الأحداث على الأرض.

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني تعيين العميد إسماعيل قاآني خلفا لسليماني، إلا أنه بحسب خبراء بالشأن الإيراني، لن يتمكن من السير على خطى سليماني، كونه لا يتمتع بالهيمنة والعلاقات المتشعبة التي حظى بها سليماني خلال عمله مع المليليشيات الموالية لطهران في عدد من الدول العربية.