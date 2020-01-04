شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و306 ملايين جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك السخنة خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة خلال شهر ديسمبر 2019 عن مشمول 4566 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 11518 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط ) واكسسوار حريمى وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 409 مليون 91 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 897 مليون و612 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى 1248 شهادة بعدد حاويات 14800 بقيمة إجمالية مليار و217 مليون و176 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 مليون جنيه.

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وكانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن(دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى مليار و306 ملايين و704 ألف جنيه.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين.