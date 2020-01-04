شكرا لقرائتكم خبر عن حريات"المحامين" تعلن التطوع للدفاع عن المهندس على سالم المعتقل فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق ابراهيم ، المحامي بالنقض وعضو التنفيذي للجنة الحريات العامة بنقابة المحامين ،عن تطوعة للدفاع عن المواطن المصري المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية ،مضيفا أنه سيتم اخطار النقيب العام سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب بذلك للحضور عن النقابة تطوعا.

وأضاف طارق ابراهيم ، الى أن النظام القطرى لايزال يواصل أبشع الانتهاكات والتعسف ضد المهندس المصرى على سالم ، المعتقل فى السجون القطرية، مشيرا الى أنه على الرغم من المحاولات الحثيثة من السلطات المصرية من حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها، يماطل النظام القطرى فى الوقت ويؤجل جلسة المرافعة الشفوية التى كان مقرر لها الخميس الماضى 26 ديسمبر لإضاعة الوقت واستمرار الحبس الانفرادى ، كما رفضت المحكمة لطلب عرضه على طبيب مع سوء حالته الصحية وتدهورها.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات المحاكمة والاطلاع على القضية والترافع فيها ،مضيفة أن السلطات القطرية منعت عنه الزيارة بالمخالفة لإجراءات المحاكمة العادلة.

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وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلقا لديه حيث لا يوافق ولم يرفض ،مشيرة الى أنه بحسب نص القانون القطرى يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحام أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.

و أشارت المصادر الى أن المهندس على سالم ، المعتقل فى السجون القطرية يهدد بالدخول فى إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاناة التى يعانيها داخل سجون أمير قطر تميم بن حمد، و اعتقاله فى حبس انفرادى .