شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستعرض محاور تجديد الخطاب الدينى خلال ورشة مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجهود المبذولة لتجديد الخطاب الدينى، مؤكدا أنه بعد تكليف رئيس الجمهورية أكثر من مرة بتجديد الخطاب، أن أعداد تصور بشأن عقد مؤتمر الشأن العام والأمن القومى، وهناك 4 محاور رئيسية من أجل تجديد الخطاب تتمثل فى تحقيق العدل، وإذا وجدت الإرادة يصبح هذا الأمر قابلا على أرض الواقع، وهذا الأمر ليس معنى به رئيس الدولة فقط أو الحكومة فقط، ولكن كل شخص فى موقعه أيا كان معنى بتحقيق العدل، وحرية المعتقد، والعمل على قضاء حوائج الناس وتوفير احتياجاتهم الأساسية، هذه الأربع محاور أساسية فى مسألة تجديد الخطاب الدينى.

وأضاف جمعة، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدد من اللقاءات الفكرية والصالونات الثقافية ولقاءات مفتوحة من أجل تجديد الخطاب، خاصة وأن الثقافة لها دور كبير فى تشكيل ثقافة المواطنين، وعلى مر التاريخ تم عقد لقاءات تثقيفية كانت النساء تتولى إدارتها.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى ينظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، بعنوان " دور الخطاب الدينى الوسطى فى بناء الشخصية"، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

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وأشار وزير الأوقاف، إلى أن تجديد الخطاب الدينى يعنى نشر ثقافة النور، وهذا الأمر معنى به كل مواطن بداية من الأحزاب والمؤسسات ودورها فى نشر ثقافة النور، وبدأت الوزارة فى عقد عدد من اللقاءات التنويرية فى عدد من المؤسسات لنشر ثقافة النور والقضاء على ثقافة الجهل والظلام، مؤكدا أن الأديان جزء من الحل ولا يمكن أن تكون الأديان جزء من المشكلة، ولكن المتطرفين حاولوا أن يضعوا المواطنين فى متناقضات لإثارة البلبلة فى المجتمع، بعدما نسبوا الدين لأنفسهم فقط، ومن ليس معهم فى المعتقد والفكر يكون ضدهم فى المعتقد، على الرغم من أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من الدين، مستطردا أن منع كل انواع الفساد، هو ما تقوم به الدولة حاليا، وأن جملة الأحداث الواردة فى الخلافة تنص على ألا يكون هناك فوضى، ويكون هناك نظام لا يصبح الناس فى فوضى.

وعقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة العمل الحوارية الثالثة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تحت عنوان "إنجازات الوزارة.. خطة العمل خلال الفترة المقبلة".

وتناول اللقاء أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية فى مختلف المحافظات، ومدى تأثيرها على الطلائع والشباب، فضلا عن آخر المستجدات المتعلقة بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب داخل النجوع والقرى والمدن، كما تطرق الحديث إلى مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة المزمع تقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

حضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف، والنائب عبد الهادى القصبى، نائب رئيس الحزب ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات.