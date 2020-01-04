شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. مطالبات برلمانية بموقف شعبي عربي لمقاطعة البضائع التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم ، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى لماذا يشترط على المرشح فى انتخابات مجلس النواب فتح حساب بنكى؟ أمين خطة البرلمان يطالب بالدقة فى اختيار القيادات بعد ضبط رئيس مصلحة الضرائب حزب الغد: نساند مواقف الدولة المصرية فى مواجهة التحديات بالمنطقة العربية اقتراح برلمانى بمد العمل لفترة مسائية بمكاتب البريد تيسيرًا على المواطنين Advertisements رئيس حزب الغد: المنطقة تتعرض لمخاطر وعلى الجميع التعاون لمواجهة التحديات مطالبات برلمانية بموقف شعبي عربي بمقاطعة البضائع التركية طلب إحاطة للحكومة حول ارتفاع نسبة الملوثات ببحيرة إدكو بسبب التعديات على الدين هلال: الحرب الشاملة بالمنطقة قد تحدث عن طريق الخطأ وسوء الإدراك تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل مخطط أردوغان التخريبى فى ليبيا

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