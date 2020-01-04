شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون .. فئات لا يجوز لهم الترشح للبرلمان إلا بعد استقالتهم من مناصبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون مجلس النواب على بعض الضوابط المتعلقة بترشيح بعض الفئات لعضوية مجلس النواب، حيث اشترط تقديمهم لاستقالتهم من مناصبهم، من بينهم رجال الشرطة وأعضاء الهيئات المستقلة.

ونصت المادة 11 من القانون تحت عنوان "أحكام خاصة بترشح بعض الفئات"، مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديها.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإداري للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

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يذكر أن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، قد بدأت اجراءاتها منذ الأول من يناير الجارى بفتح باب الترشح للانتخابات بالدائرتين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردي أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير في الداخل، لوفاة شاغلي المقعدين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل في الخارج، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.