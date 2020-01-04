شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الجزيرة القطرية يحذف حلقات "الشهادة" الكاشفة لفضائح الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف موقع قناة الجزيرة القطرية، حلقات برنامج" الشهادة" الذى كان يقدمه الصحفي الموالى للإخوان سليم عزوز، والذى فضح وكشف عن فترة الإخوان الإرهابية بعد الفترة 2011 إلى أن تولوا الحكم، وعزلوا في 2013، وجاء حذف موقع الجزيرة القطرية لهذه الحلقات، بعد الهجوم المتبادل بين قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج، حتى وصل الأمر إلى السباب والشتائم بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اللافت أن قناة الجزيرة القطرية لم تذكر أي أسباب معلنة في حذفها لهذه الحلقات، لما فيها من شهادات هامة كشفت عن حقيقة جماعة الإخوان، وماذا كانت تريد من مصر في تلك الفترة، الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة حول حذف الموقع لهذه الشهادات التي شارك فيها عدد من القيادات الإخوانية وأبرز عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق، وأمير بسام عضو مجلس شورى الإخوان، وسيف عبد الفتاح مستشار محمد مرسي، ورضا فهمي، أحد قيادات الإخوان.



الجزيرة القطرية

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شن عصام تليمة، القيادى الإخوانى الهارب، ومدير مكتب يوسف القرضاوى، هجوما على الجماعة الإرهابية، وقياداتها المسئولة، متهما إياهم بأنهم سبب الأزمات في الجماعة.

وأضاف "تليمة" في برنامج الشهادة الذى تم حذفه من موقع الجزيرة القطرية، والتى روى فيها شهادته عن الإخوان وتفاصيل وكواليس ما كان يجرى بداخلها في الفترة ما بعد أحداث 25 يناير، قائلا، إنه لا قيمة للفرد داخل الإخوان الإرهابية، وأنه لم يتم استشارة كوادر الجماعة وصفوفها في النزول في 25 يناير وما تلاها من أحداث، وأيضا في الترشح للرئاسة وأيضا في اعتصام رابعة أو كل الأحداث، لافتا أن صفوف الإخوان يتم حشدهم للتظاهرات والفعاليات دون معرفتهم ما هو الحدث نفسه، مؤكدا أن الجماعة لم تعقد مؤتمرا عاما داخل جماعة منذ عهد حسن البنا حتى عزل الجماعة فى 2013 وما بعدها".