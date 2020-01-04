مصرع طفل صعقًا بسبب باب كهربائي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي طفلٌ مصرعه، اليوم السبت، صعقًا بالكهرباء، داخل مستودع بوتاجاز بقرية بركة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع سعد عمارة محمد، 10 أعوام، صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسته باب كهربائي داخل مستودع بوتاجاز، بقرية بركة، بنجع حمادي.

نقلت الجثة إلى مستشفى نجع حمادي، وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.