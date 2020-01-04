إخلاء سبيل 4 طلاب متهمين بالتحرش بفتاتين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، إخلاء سبيل 4 طلاب من سراي النيابة العامة؛ على خلفية اتهامهم بالتحرش بفتاتين بدائرة القسم.

ونفت الطالبتين، في أقوالهن واقعة التحرش، ورفضتا توجيه أي اتهامات للطلاب الأربعة، قبل أن يتبين أنهم جميعًا أقارب من قرية "كفر الزقازيق البحري" التابعة لدائرة القسم.

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كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بتداول عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ 4 شباب يحاولون التحرش بفتاتين بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وتبين حدوث الواقعة ليلة رأس السنة الميلادية، فيما جرى تحديد هوية الفتاتين ومرتكبي الواقعة، وجرى ضبط المتهمين، وتبين أنهم طلاب بعمر 17 سنة، فيما أفادت الفتاتين بأنهما كانتا تسيران بالقرب من موكب أحد الأفراح بالمنطقة، ولم تتعرضا للتحرش.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمين.