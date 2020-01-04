وزراء خارجية روسيا والصين وإيران يبحثون الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)
بحث وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف، اليوم السبت، تطورات الوضع في الشرق الأوسط مع نظيريه الإيراني جواد ظريف والصيني وانج يي.
وقدّم لافروف تعازيه في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية بغداد، في اتصال هاتفي مع ظريف .
وقال الوزيران إن التصرف الأمريكي "انتهاك للأفكار الأساسية للقانون الدولي"، حسبما جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة أنباء بلومبرج.
وأضافا أن هذا التصرف لا يساهم في التوصل لحلول للمشاكل المعقدة في الشرق الأوسط ويمكن أن يؤدي إلى جولة جديدة من تصعيد التوترات في المنطقة.
كما بحث لافروف الوضع في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الصيني. واتفقا على أن الإجراء الأمريكي الأخير أدى إلى تفاقم الوضع في المنطقة، حسب بيان منفصل على موقع وزارة الخارجية الروسية.
وحسب بلومبرج، تحدث وانج مع ظريف في اتصال هاتفي منفصل.
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